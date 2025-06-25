В Ставрополье подрядчик за попытку подкупа заплатит штраф в 500 тысяч рублей

В Ставрополе директор строительной фирмы заплатит полмиллиона штрафа за попытку подкупа сотрудника МЧС. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что ГУ МЧС России по Ставропольскому краю заключило с компанией сделку на ремонт одного из объектов ведомства. В ходе инспектирования объекта выяснилось, что работы не соответствуют заявленным в смете. Подрядчик решил «урегулировать» вопрос взяткой в размере 50 тыс. руб. Представитель заказчика от взятки отказался.

В отношении директора стройфирмы возбудили уголовное дело по факту дачи взятки за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Мария Хоперская