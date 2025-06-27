Для спасения Насти Абрамовой не хватает 716 818 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Насти грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не помогло. В связи с увеличением деформации позвоночника, прогрессирующей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, появлением выраженного болевого синдрома девочке необходимо провести хирургическое лечение в ближайшее время. После установки динамической конструкции спина сохранит подвижность, уйдет боль, восстановится дыхание и баланс тела. Настя сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 240 818 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 475 000 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 716 818 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Абрамову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Натальи Ивановны Абрамовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).