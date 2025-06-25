Столичная сеть запустит строительство отеля в Ростове в 2025 году

Столичная сеть Ye's apart-hotel намерена получить разрешение на строительство и начать возведение первого в Ростове-на-Дону сервисного апарт-отеля до конца 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя генерального директора компании Антона Агапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сейчас в Ростове нет ни одного сервисного апарт-отеля. При этом запрос на это в городе большой, и в будущем данный рынок будет активно развиваться», — отметил господин Агапов. Основной целевой аудиторией объекта станут бизнес-туристы.

Компания уже нашла партнера среди местных девелоперов с подходящим земельным участком. «С точки зрения клиента это будет гостиница. И приобретать там недвижимость будут не для собственного проживания, а для передачи управляющей компании»,— пояснил представитель сети.

По мнению эксперта, в Ростове пока не хватает качественных средств размещения — в основном представлены устаревшие объекты десятилетней давности. Антон Агапов добавил, что потенциально этот проект может стать не единственным для сети в столице Ростовской области.

На сегодняшний день номерной фонд Ye's apart-hotel составляет 4,2 тыс. апартаментов, однако компания планирует достичь показателя в 9,3 тыс. Объекты сети расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в перспективе планируется открытие апартов в Казани и Баку.

Валентина Любашенко