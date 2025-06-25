Глава Центра спортивной подготовки Брюсов покинул пост по собственному желанию

Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Валерий Брюсов ушел в отставку. На этом посту его сменил Роман Гришин.

По информации РБК, ЦСП также покинула заместитель директора Брюсова Любовь Губина, которая отвечала за финансы. Причина ухода функционеров неизвестна, однако источники издания отмечают, что министр спорта России Михаил Дегтярев «не был доволен отчетами и итогами аудитов, которые проводились в отношении ЦСП». Ранее на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова заявила, что за 2024 год в деятельности Минспорта было выявлено 28 нарушений и недостатков на общую сумму 2,8 млрд руб.

Валерий Брюсов был назначен исполняющим обязанности директора ЦСП в 2020-м, возглавил организацию летом 2021-го. На этом посту он сменил Александра Кравцова, приговоренного к семи годам колонии по делу о растрате 26 млн руб.

Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что на должность директора ЦСП назначен заместитель директора по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы «Время героев» Роман Гришин.

Таисия Орлова