Лабораторию высокого уровня биобезопасности открыли в Нижнем Новгороде

Корпус лаборатории высокого уровня биологической безопасности открыли в Нижнем Новгороде 25 июня 2025 года. Она должна усилить защиту здоровья жителей региона и страны от опасных инфекций, рассказали в Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Строительство вели в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны». По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, комплекс сдали раньше срока на восемь месяцев. Лаборатория позволит увеличить объем исследований минимум в четыре раза, а скорость с 12-14 часов до 3-4 часов.

В лаборатории есть возможность создания центра секвенирования (генетической расшифровки микроорганизмов) для непрерывного мониторинга циркуляции патогенов и оперативного реагирования на возникающие угрозы.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект строительства здания лаборатории дважды направляли на госэкспертизу. В 2023 году он получил положительное заключение, в мае 2025 года — отрицательное.

Галина Шамберина