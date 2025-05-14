Экспертиза отклонила повторный проект нижегородской лаборатории биобезопасности

Скорректированный проект строительства лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки и изучения опасных и неизвестных инфекций в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 13 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Экспертизу проводило ФАУ «Главгосэкспертиза», заказчиком строительства выступает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

Первый раз экспертизу проекта проводили в 2023 году, тогда заключение было положительным.

По информации с сайта госзакупок, на проектирование объекта в 2022 году заключили контракт стоимостью 29 млн руб., исполнителем стало ООО «Строительная компания "Гарант"»

Галина Шамберина