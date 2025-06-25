«Черноморец» покинул форвард Вячеслав Кротов

Вячеслав Кротов покинул расположение «Черноморца», стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

32-летний нападающий пришел в новороссийский клуб перед началом минувшего сезона и провел за команду 23 матча, забил один гол и сделал две голевые передачи.

В пресс-службе клуба форварда поблагодарили за проявленные упорство и самоотдачу, а также пожелали успехов в карьере.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Олег Василенко и руководство «Черноморца» договорились о прекращении сотрудничества, менеджер покинет клуб вместе с тренерским штабом.