«Черноморец» покинул форвард Вячеслав Кротов
Вячеслав Кротов покинул расположение «Черноморца», стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»
32-летний нападающий пришел в новороссийский клуб перед началом минувшего сезона и провел за команду 23 матча, забил один гол и сделал две голевые передачи.
В пресс-службе клуба форварда поблагодарили за проявленные упорство и самоотдачу, а также пожелали успехов в карьере.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Олег Василенко и руководство «Черноморца» договорились о прекращении сотрудничества, менеджер покинет клуб вместе с тренерским штабом.