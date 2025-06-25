На «ОДК-Сатурн» начали применять новейшие станки

На рыбинском ПАО «ОДК-Сатурн», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, в работу запустили отечественное гибридное лазерно-эрозионное оборудование, которое не имеет аналогов в России. Об этом сообщили в Ростехе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин объяснил, что это оборудование позволяет снизить временные затраты на производство лопаток отечественных силовых установок, в том числе перспективного двигателя ПД-8.

«Сегодня на предприятии размещены четыре современных станка, три из которых уже введены в промышленную эксплуатацию. В ближайшее время планируется поставка еще четырех установок»,— сообщил господин Ильин.

В Ростехе добавили, что оборудование разрабатывалось по заданию «ОДК-Сатурн» в Зеленограде в рамках программы технического перевооружения предприятия.

«ОДК-Сатурн» выпускает двигатели для самолетов, последней крупной разработкой стал двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100. Сейчас двигатель проходит летные испытания.

Алла Чижова