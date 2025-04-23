Рыбинские двигатели подняли в небо полностью отечественный SJ-100

В Комсомольске-на-Амуре 23 апреля взлетел новый опытный образец самолета SJ-100, на котором установлены созданные рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатели ПД-8. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОАК (https: / t.me / uac_ru Фото: ОАК (https: / t.me / uac_ru

Полет продлился порядка 40 минут и проходил на высотах до 3 тыс. метров при скоростях до 500 км/час. Как отметили в ОДК, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа отечественных бортовых систем и газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8.

«Сегодня созданные нашими конструкторами ПД-8 подняли в воздух российский "Суперджет". Это важный шаг в программе сертификационных испытаний этих силовых установок и их подготовке к серийному производству»,— прокомментировал гендиректор ОДК Александр Грачев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что первый полет на двигателях ПД-8 состоялся 17 марта. Он прошел на серийном самолете с импортными системами. Сегодня взлетел образец, на котором заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов: SJ-100 оснастили отечественными авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты. Сертификационные испытания планируется закончить до конца этого года, чтобы с 2026 года начать поставки лайнеров в авиакомпании, уточнили в Ростехе.

Алла Чижова