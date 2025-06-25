НГИАМЗ приобрел здание под фондохранилище за 50 млн рублей

Подведомственный минкульту «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» завершил покупку нового здания. Учреждение приобрело его по начальной цене — 50 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», здание подыскивали на территории Нижнего Новгорода или Кстова под фондохранилище. Судя по карточке лота, на аукцион поступила только одна заявка.

При этом называть продавца и адрес нового здания в минкульте Нижегородской области отказались, сославшись на то, что фондохранилище — это режимный объект.

Галина Шамберина