НГИАМЗ приобрел здание под фондохранилище за 50 млн рублей
Минкульт отказался раскрывать адрес приобретенного здания для НГИАМЗ
Подведомственный минкульту «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» завершил покупку нового здания. Учреждение приобрело его по начальной цене — 50 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», здание подыскивали на территории Нижнего Новгорода или Кстова под фондохранилище. Судя по карточке лота, на аукцион поступила только одна заявка.
При этом называть продавца и адрес нового здания в минкульте Нижегородской области отказались, сославшись на то, что фондохранилище — это режимный объект.