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Новое здание для НГИАМЗ покупают под фондохранилище

В новом здании, которое намерен приобрести Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, планируют разместить фондохранилище. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в министерстве культуры Нижегородской области 22 мая.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там добавили, что после покупки здания предстоит большая работа по его приспособлению в соответствии с требованиями для хранения музейных предметов. Сроки завершения этих работ пока не определены.

Как писал «Ъ-Приволжье», на покупку НГИАМЗ выделил 50 млн руб. Здание должно располагаться в Нижнем Новгороде или Кстове.

Галина Шамберина

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