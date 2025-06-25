Трамп планирует поговорить с Путиным о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о перспективах завершения конфликта на Украине. Американский президент выразил уверенность, что его российский коллега заинтересован в прекращении огня.

«Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотреть, сможем ли мы это закончить. Так что я поговорю с Путиным»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

Незадолго до этого Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что обсуждал с президентом США, как можно достичь прекращения огня. Господин Трамп же сказал, что этот вопрос не затрагивался, но он видит желание господина Зеленского завершить конфликт.

За последнее время президенты России и США созванивались пять раз — 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня. Главным образом обсуждался российско-украинский конфликт. Комментируя перспективу их личной встречи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сначала необходимо достичь конкретных договоренностей.

Лусине Баласян