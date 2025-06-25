Замглавы Новороссийска Илья Пермяков ушел на СВО

Исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска Илья Пермяков покинул свою должность, приняв решение отправиться в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Илья Пермяков — майор внутренней службы, ветеран боевых действий, отслуживший на благо Родины 18 лет. В Новороссийске он занимался вопросами взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и общественными организациями, делопроизводства, архива и организационной работы.

«Оставляя свой пост, хочу поблагодарить всех коллег за годы совместной работы. Отдельные слова благодарности выражаю главе Новороссийска Андрею Васильевичу Кравченко за оказанное доверие и возможность внести свой вклад в развитие нашего общего дома – города-героя Новороссийска»,— подчеркнул господин Пермяков.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Илья Пермяков переехал в Новороссийск в 2020 году из Пермского края, где работал в Березниках. Он был директором Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также возглавлял муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Кристалл».