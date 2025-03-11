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Бывший директор березниковского бассейна назначен замглавы Новороссийска

Выходец из Пермского края Илья Пермяков назначен на должность и. о. заместителя главы по вопросам внутренней политики Новороссийска, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу города.

Фото: мэрия Новороссийска

Фото: мэрия Новороссийска

Он также будет заниматься вопросами взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и общественными организациями, делопроизводства, архива и организационной работы.

Илья Пермяков — майор внутренней службы, является ветераном боевых действий. Он имеет образование юриста. В Новороссийск переехал в 2020 году из Пермского края, где работал в Березниках. Он был директором Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также возглавлял муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Кристалл».