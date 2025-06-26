«Оргнефтегаз» не поделился именем

Научно-производственному объединению «Оргнефтегаз», основным владельцем которого является президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов, удалось защитить права на свое название. Осенью 2024 года в Уфе была зарегистрирована компания с полностью идентичным названием и сферами деятельности. «Оргнефтегаз» в суде заявлял, что появление «двойника» вводит в заблуждение клиентов. Суд согласился с доводами истца. Параллельно в суде рассматривается аналогичное дело по иску «дочки» «Оргнефтегаза» — НПО «Уфимец». Тимур Хакимов полагает, что компания-двойник была создана с целью мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У компаний Тимура Хакимова появились двойники

Фото: Дмитрия Колпакова, Коммерсантъ У компаний Тимура Хакимова появились двойники

Фото: Дмитрия Колпакова, Коммерсантъ

ООО «Научно-производственное объединение „Оргнефтегаз“» защитило права на свое фирменное наименование. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск компании, обязав одноименное ООО прекратить использование фирменного наименования, сходного с названием истца.

Как следует из материалов дела, истце был зарегистрирован в качестве юридического лица в апреле 2010 года. Владельцы — президент Торгово-промышленной палаты Тимур Хакимов (62,5%) и Сергей Смольников (37,5%). Компания специализируется в области экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, разработки проектной документации, инженерных изысканий, энергоаудита производственных объектов ТЭК и зачистки резервуаров от донных отложений. Основными заказчиками, указано на сайте компании, являются «Транснефть», «Газпром», «Газпром нефтехим Салават», «Лукойл», «Роснефть», «Башнефть». В 2024 году выручка компании составила 301,7 млн руб., чистая прибыль — 93,1 млн руб.

В ноябре прошлого года в Уфе было зарегистрировано другое ООО «Научно-производственное объединение «Оргнефтегаз». Учредители — Владимир Кочетков (34%), Сергей Дорогавцев и Александр Дробязко (по 33%). Кроме «Оргнефтегаза» партнеры владеют ООО «Научно-производственное объединение „Уфимец“» (зарегистрировано в сентябре 2024 года). Оно, как и «Оргнефтегаз», полностью копирует название дочернего предприятия истца. Иск о запрете использования наименования также рассматривается в арбитражном суде Башкирии. Ближайшее заседание назначено на 9 июля.

В суде представитель истца пояснил, что основные и дополнительные виды деятельности обоих «Оргнефтегазов» полностью совпадают: «Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая», «производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей», «производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации» и так далее.

Таким образом, отметил юрист, «ответчик имеет аналогичное с истцом наименование, совпадение по региону регистрации, частичное совпадение по юридическому адресу, совпадение по основному виду экономической деятельности и по дополнительным видам деятельности». Это, пояснил он, «создает препятствия в деятельности истца и вводит в заблуждение контрагентов».

В судебном процессе ответчик или его представитель участия не принимали.

Удовлетворяя иск, суд согласился, что «истец и ответчик осуществляют аналогичную деятельность», а сходство названий «способно ввести в заблуждение контрагентов при участии указанных юридических лиц в хозяйственном обороте».

Телефонов ответчика в открытом доступе нет.

«По всем моим предприятиям создали "полного двойника". Хотя ни технологий, ни оборудования, ни людей даже в штате там нет, деятельность вообще не ведется. Умысел простой — получение писем и коммерческих предложений, так как мало кто сверяет ИНН и счета предоплаты,— заявил «Ъ» Тимур Хакимов. — В последнее время участились случаи регистраций компаний с названиями, схожими с крупными нефтяными, химическими предприятиями. Далее идет предложение поставки продукции по очень интересной цене и покупатели, в частности иностранные, вносят предоплату за поставку продукции и, естественно, ее не получают. В ТПП часто приходят письма от торговых представительств стран СНГ с просьбой разобраться с неплатежами крупнейших флагманов экономики Башкирии. Когда мы начинаем разбираться, выясняется, что оплата была произведена на компании-пустышки. Поэтому необходимо проявлять бдительность при оплатах за товар».

«По совокупности обстоятельств выводы суда обоснованы. Совпадение наименований, профиля деятельности и географии указывает на намеренное создание путающей идентичности. Подобные регистрации нередко используются для эксплуатации чужой деловой репутации и получения преимуществ при выходе на рынок. Это типичная схема, подпадающая под признаки недобросовестной конкуренции и нарушения исключительного права на фирменное наименование, которое представляет собой ценный нематериальный актив»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

С ним согласна генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш: «Выводы суда в данном случае основаны на единственно возможной трактовке норм права». Эксперт не исключает, что со стороны ответчика могла быть «попытка создать ореол причастности с целью введения в заблуждение потребителя или контрагентов». «Кредитную организацию таким весьма примитивным способом ввести в заблуждение невозможно, а вот организатора торгов на муниципальном уровне или, скажем, контрагента, очень даже можно»,— отметила госпожа Барабаш.

Булат Баширов