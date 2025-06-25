Сочинские власти усилили контроль за маркировкой товаров в Адлере

Рабочая группа департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи провела разъяснительную работу с 22 предприятиями Адлерского района, акцентируя внимание на необходимости соблюдения требований системы маркировки «Честный знак» для текстиля и обуви. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Представители администрации передали письма руководителям торговых точек, реализующим текстильные изделия и обувь. С каждым предприятием была проведена беседа о важности соблюдения требований данной системы.

«Честный знак» — это национальная система маркировки и отслеживания различных категорий товаров. Обязательной цифровой маркировке подлежат молочные продукты, упакованная вода, меховые и кожаные изделия, обувь, парфюмерия, табачные изделия, медикаменты, фототехника и автомобильные шины.

Цифровая маркировка включает полную информацию о продукции: данные производителя, время и место изготовления или продажи, срок годности, артикул и номер стандарта. Вся информация хранится в государственной информационной системе, что помогает бороться с контрафактной продукцией.

Основная цель системы маркировки — обеспечить потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемых товаров. Безопасность жителей и гостей города является одной из ключевых задач администрации, особенно в разгар летнего сезона.

Для проверки товара покупателю достаточно использовать приложение «Честный знак» и отсканировать код. Аналогичную процедуру должен выполнять продавец на кассе перед продажей товара. Мобильное приложение также позволяет сообщить о выявленном контрафакте — информация автоматически направляется в контролирующие органы.

При обнаружении товаров без обязательной маркировки потребители могут обратиться на горячую линию департамента по телефону 8(862)266-06-06 (добавочный 1623) или в дежурную часть УВД по номеру 102.

Мария Удовик