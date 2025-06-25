Ректора дагестанского вуза задержали за взятки и хищение

Полиция задержала ректора и сотрудников администрации одного из крупнейших университетов Дагестана по подозрению в получении взяток от студентов и хищении бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что руководитель и администрация учебного заведения создали систему получения денег за решение вопросов поступления и сдачи экзаменов. Подозреваемые также похищали бюджетные деньги, выделенные университету, составляя поддельные документы.

Фигурантов дела поймали с поличным при получении денег за помощь в поступлении. При обысках в рабочих кабинетах обнаружили свыше 5 млн руб. с записками от студентов о назначении средств — за сдачу сессии, перевод на индивидуальное обучение и зачисление в вуз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Николай Аксенов