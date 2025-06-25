Дело о хищении 15 млн рублей при рубке леса для Минобороны направили в суд

СКР завершил расследование дела в отношении бывшего замначальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны Александра Случака, а также гендиректора ООО «Траслесстрой» Омзана Авдаляна. Они обвиняются в хищении при выполнении госконтракта. Дело направили для рассмотрения в суд Багратионовского района Калининградской области, сообщили в пресс-службе военных органов ведомства.

Фигуранты в 2022 году при выполнении госконтракта на рубку леса в Калининградской области указали в документах ложную информацию о стоимости леса, который должны были вырубить. Таким образом они похитили 15 млн руб., которые поделили между собой. Контракт так и не был выполнен, что нанесло Минобороны ущерб более чем на 95 млн руб.

Суд наложил арест на имущество Александра Случака и Омзана Авдаляна на сумму более 20 млн руб. Также их обязали выплатить свыше 75 млн руб. для возмещения ущерба государству.

Морозовское лесничество имеет площадь 111,8 га. Для злоумышленников избрали меру пресечения в октябре 2024 года. Александра Случака отправили под домашний арест. Озмана Авдаляна отправили под стражу.

Никита Черненко