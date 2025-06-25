В Махачкале пять человек пострадали при падении лифта

В многоквартирном доме Махачкалы произошло падение лифта с 13-го этажа, в результате которого пострадали пять человек, включая пятилетнего ребенка — все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария случилась в жилом доме в Редукторном поселке по улице Гапцахская, 15а.

Троих пострадавших разместили в Городской клинической больнице Махачкалы, одну женщину — в Республиканской клинической больнице скорой медпомощи, ребенка направили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану уточнили, что в момент аварии в лифте находились девять человек, среди которых четверо детей.

По факту происшествия прокуратура и следственное управление СКР по республике организовали проверки.

Николай Аксенов