МТС планирует инвестировать в R&D (research and development, исследования и разработки) до 10% OIBDA ежегодно. Компания сфокусируется на разработке решений, связанных с развитием технологий интернета вещей (IoT), а также использованием искусственного интеллекта на сетях связи, об этом в интервью РБК рассказала гендиректор компании Инесса Галактионова.

Фото: пресс-служба МТС

МТС изменила подход к R&D. Если раньше компания инвестировала в основном в поддержание элементов, которые связаны с основным бизнесом, то с этого года «поняли, что готовы заходить в тему Disrupt (разрыв шаблонов) — это когда ты заходишь в технологии, которые будут развиваться в перспективе трех-пяти лет, прощупываешь, изучаешь какие-то зарубежные материалы, различный опыт». Кроме того, в этом году в компания четко определили размер инвестиций в R&D — до 10% OIBDA. Исходя из показателя за 2024 год, речь может идти о сумме 24,6 млрд руб.

По словам Инессы Галактионовой, у МТС есть ресурсы и инструменты для изменения телекома. Это развитая инфраструктура, крупная абонентская база. Плюс порядка 10 тыс. человек, которые заняты в IT-разработке, включая разработку ИИ-решений и big data, что способствует пониманию потребности клиентов.

«Из зон интереса для нас важно все, что связано с новыми технологиями связи, IoT (интернет вещей), использование искусственного интеллекта. Причем и для управления сетью, потому что видим, каким образом искусственный интеллект в моменте может подстраиваться под пользователя, расширяя канал, давая определенное качество. Еще телематика, UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга; модель предоставления облачных услуг, которая объединяет в единую платформу голосовую связь, видеоконференции, обмен сообщениями и другие средства коммуникации) и частные сети. Есть еще ряд вещей, которые мы пока прощупываем с точки зрения исследовательской деятельности. Такая заготовка будет приносить плоды в последующие годы», — заявила Инесса Галактионова.

При этом выход операторов на новые рынки госпожа Галактионова объясняет объективными причинами: насыщение b2c-сегмента, высокое проникновение связи и геометрический рост затрат на расширение сетей, которые невозможно полностью переложить на клиентов. При этом, по ее словам, в сегменте b2b «нет потолка, можете расти сколько угодно много».