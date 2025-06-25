В Ростовской области используется только пятая часть оросительных мощностей

В Ростовской области задействована лишь пятая часть орошаемых земель. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольгу Горбаневу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время на Дону зарегистрировано 237 тыс. га орошаемых земель, из них под орошение используется 53 тыс. га. Общий валовой сбор на этих участках составляет 1 млн т.

Причиной для таких показателей послужили высокие финансовые затраты на их модернизацию и реконструкцию. Они составляют порядка 300 тыс. руб. на каждый га.

В этом году за счет господдержки в области планируется ввести 1,3 тыс. га орошаемых земель, Кроме того, в разработке находится пакет документов для участия в федеральном отборе на финансирование в 2026 году еще 1,4 тыс. га.

Мария Хоперская