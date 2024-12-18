В Петербурге экс-полицейского приговорили к 6 годам условно за слив данных о мигрантах

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор экс-полицейскому, за деньги «сливавшему» информацию о мигрантах из баз МВД. Бывший помощник оперативного дежурного 66-го отделения полиции УМВД РФ по Красногвардейскому району Павел Щекотов получил шесть лет условно с испытательным сроком в 5 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение следующих пять лет осужденный также не сможет занимать должности на государственной службе. Отмечается, что вину Щекотов признал.

Судом было установлено, что фигурант за взятку почти в полтора миллиона рублей согласился «выгружать» данные об иностранных гражданах из баз МВД РФ и передавать их некой Ш. и ее подельникам. В период с февраля 2023-го по март 2024 года Щекотов искал сведения о мигрантах через информационные ресурсы полиции, а затем пересылал данные через мессенджеры. Как пояснили в ОПС, целью всех этих действий была организация незаконной миграции.

«За совершение вышеуказанных действий он [Павел Щекотов] получил от Ш. 1 438 080 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению»,— сообщили в пресс-службе судов.

В ОПС добавили, что уголовное дело в отношении Ш. было выделено в отдельное производство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге назначил бывшему таможеннику 10 лет колонии и штраф в 52 млн руб. за взятки.

Дарья Астанина