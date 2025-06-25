В Свердловской области началось строительство нового пожарного депо в Курганово

В поселке Курганово (Свердловская область) началось строительство пожарного депо. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект нового пожарного депо в Курганово (Свердловская область)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Проект нового пожарного депо в Курганово (Свердловская область)

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Решение о строительстве было принято после обращения местного жителя Геннадия Ковалева к главе региона. Он рассказал о том, что из-за отсутствия депо в Курганово время прибытия пожарных на место происшествия может длиться около часа, что недопустимо в экстренных ситуациях.

Новое пожарное депо рассчитано на шесть машин, включает учебную башню и необходимую инфраструктуру. Завершение строительства запланировано в 2026 году.

Господин Паслер подчеркнул, что быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации является приоритетом, поэтому такие объекты строятся по всей Свердловской области. В текущем году новое депо появится в Сосьве, а в начале 2026 года — в селе Бараба.

Ранее в Екатеринбурге с начала пожароопасного сезона площадь ландшафтных пожаров снизилась в 42,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала сезона зафиксировано 18 ландшафтных пожаров общей площадью 0,2 га.

Полина Щуцкая