Главный тренер ФК «Черноморец» покинул команду

Олег Василенко завершил работу на посту главного тренера футбольного клуба «Черноморец». Как сообщили в пресс-службе команды, решение о прекращении сотрудничества было принято по взаимной договоренности сторон. Вместе с наставником клуб покинули его ближайшие помощники — Сергей Омельянчук, Игорь Лебеденко и Константин Синеоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Господин Василенко возглавил команду в разгар прошедшего сезона — перед восьмым туром. Под его руководством «Черноморец» завершил чемпионат на третьем месте, завоевав бронзовые медали. Руководство клуба поблагодарило тренерский штаб за проделанную работу, отметив профессионализм и самоотдачу.

Сам тренер в прощальном обращении выразил признательность городу, болельщикам, команде и компании «Дело». По его словам, работа в «Черноморце» стала «прекрасной и искренней историей», в которой важнейшую роль сыграла поддержка фанатов и единство коллектива. Олег Василенко отметил, что «часть его сердца останется в Новороссийске», а также поблагодарил всех сотрудников клуба и лично председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева за оказанное доверие и поддержку.

Вячеслав Рыжков