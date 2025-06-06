Бьюти-ритейлер «Золотое Яблоко» открыл второй ПВЗ в Петербурге

Российский бьюти-ритейлер «Золотое Яблоко» 5 июня открыл второй пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Санкт-Петербурге — он расположился по адресу Средний проспект В.О., д. 19. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Золотого Яблока» Фото: Пресс-служба «Золотого Яблока»

Первый ПВЗ «Золотого Яблока» в Петербурге был запущен несколько недель назад (Московский проспект, д. 136 литера А). Как отмечают в компании, по итогам первого квартала 2025 года на онлайн-продажи (приложение и сайт) пришлось более 50% всех покупок, совершенных клиентами бьюти-ритейлера.

Общая площадь нового ПВЗ — 58 кв. м, площадь клиентской зоны составляет 23 «квадрата». В пресс-службе «Золотого Яблока» подчеркнули, что формат ПВЗ компании отличается от привычных для рынка решений. Так, у новых пунктов есть отдельный вход, элементы же оформления соответствуют привычному дизайну магазинов сети.

Первые ПВЗ компании были открыты в Москве в 2024 году. В феврале 2025-го пункт выдачи заказов «Золотого Яблока» появился в Тюмени. Петербург стал следующим ключевым регионом, где теперь развивается этот формат, отметили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что количество ПВЗ «Яндекса» в Петербурге увеличится в связи с покупкой Boxberry.

Дарья Астанина