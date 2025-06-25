В Ярославле объединяют учреждения допобразования

В Ярославле учреждения дополнительного образования объединят в более крупные «центры». Соответствующие постановления подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МОУ ДО ЦДТ «Витязь» Фото: МОУ ДО ЦДТ «Витязь»

Так, к МОУ ДО «Городской центр технического творчества» присоединят МОУ ДО Центр детского творчества «Горизонт» и МБУ ДО Детский центр «Восхождение». В результате реорганизации появится учреждение МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей Кировского и Ленинского районов».

К МОУ ДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» присоединят «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района», Детский экологический центр «Родник» и Ярославский юннатский центр «Радуга». В итоге будет создано МОУ ДО «Центр профессионального самоопределения детей и подростков».

К МОУ ДО Центр детского творчества «Витязь» присоединят Детско-юношеский центр «Ярославич» и Центр детского творчества «Юность». Объединенное учреждение будет называться «Центр дополнительного образования детей Дзержинского района».

К Культурно-образовательному центру «ЛАД» присоединят центр «Истоки» и Станцию туризма и экскурсий «Абрис». В результате реорганизации учреждение будет называться «Центр дополнительного образования детей Заволжского района».

К Центру внешкольный работы «Приоритет» присоединят Дом детского творчества Фрунзенского района, Дом творчества Красноперекопского района и Центр внешкольной работы «Глория». В результате будет создан «Центр дополнительного образования детей Фрунзенского и Красноперекопского районов».

В структуре каждого созданного учреждения появятся подразделения, число которых соответствует количеству присоединяемых учреждений. Полностью процесс реорганизации намерены завершить к 15 октября 2025 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что накануне мэр Ярославля подписал постановления о создании образовательных комплексов путем слияния школ и детских садов.

Алла Чижова