КПРФ определилась со списками кандидатов в депутаты городского совета Оренбурга
Отделение КПРФ подало в избирательную комиссию Оренбургской области документы о выдвижении кандидатов в Оренбургский городской Совет. Они поступили 25 июня. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Партия предложила по одному кандидату на каждый из 20 округов. В ближайшие три дня комиссия рассмотрит документы и примет решение о заверении или отказе.
Если список будет утвержден, кандидаты подадут необходимые документы в окружные комиссию. Это позволит им начать предвыборную кампанию.