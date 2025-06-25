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КПРФ определилась со списками кандидатов в депутаты городского совета Оренбурга

Отделение КПРФ подало в избирательную комиссию Оренбургской области документы о выдвижении кандидатов в Оренбургский городской Совет. Они поступили 25 июня. Об этом сообщает облизбирком.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Партия предложила по одному кандидату на каждый из 20 округов. В ближайшие три дня комиссия рассмотрит документы и примет решение о заверении или отказе.

Если список будет утвержден, кандидаты подадут необходимые документы в окружные комиссию. Это позволит им начать предвыборную кампанию.

Георгий Портнов

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