В Самаре возбудили дела о несоблюдении сроков подключения 41 жилого дома к газу

В Самаре в отношении должностного лица ООО «СВГК» возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (повторное нарушение субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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По данным надзорного ведомства, прокуратура Красноглинского района Самары во время проверки установила, что ООО «СВГК» нарушило сроки подключения (технологического присоединения) 41 объекта капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации.

Должностному лицу, допустившему указанные нарушения, также внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений взято на контроль прокуратурой района.

Руфия Кутляева