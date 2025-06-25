Тетюшский районный суд Татарстана приговорил 19-летнюю жительницу Марий Эл к трем годам условно за ДТП со смертельным исходом. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане девушку из Марий Эл осудили за смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан В Татарстане девушку из Марий Эл осудили за смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

Суд признал девушку виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Установлено, что 24 ноября 2024 года она, не имея большого опыта вождения, выбрала скорость около 90 км/ч, что не позволило полностью контролировать автомобиль.

В результате водитель выехала на полосу встречного движения, после чего съехала в кювет и автомобиль Lada Kalina перевернулся. Пассажир машины получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Суд назначил осужденной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Девушка также лишена права управления транспортными средствами на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Анар Зейналов