Группа ЦИАН

Развивает базу объявлений об аренде и купле-продаже недвижимости. Компанию в 2001 году основали выходцы из Кирова: Дмитрий Демин и его партнер, вскоре вышедший из бизнеса.

Господин Демин на начало 2025 года сохранял 7,95% в холдинговой структуре ЦИАН в России. Еще 36,9% через несколько юрлиц контролировал основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков. 6,26% через Asia Invest Ltd контролировал бывший руководитель группы Максим Мельников. 30,06% принадлежали Cian Investments Ltd. Принадлежащие Cian Investments Ltd 9,93% зарезервированы под программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Выручка МКПАО ЦИАН в 2024 году составила 13 млрд руб., увеличившись на 12% год к году. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 24,7%. Прибыль достигла 2,5 млрд руб., прибавив 45,7% год к году.