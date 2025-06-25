Кусок ткани размером с овчарку оставил без воды жителей дома на Ветеранов

Подачу холодной и горячей воды в доме 171-5 по проспекту Ветеранов на днях полностью отключали в связи с серьезным засором на канализационной насосной станции, сообщает пресс-служба «Водоканала Петербурга» 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Причиной засора оказался гигантский комок ткани, который, по словам очевидцев, был размером с «овчарку». Фрагмент текстиля удалили, сейчас подача воды осуществляется в штатном режиме.

В «Водоканале Петербурга» напомнили горожанам, что в унитаз категорически нельзя смывать тряпки, влажные салфетки, средства гигиены, остатки еды, жир, строительный мусор и многое другое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об отсутствии водоснабжения в поселке Новоселье Ленинградской области. В ходе проведения ремонтных работ 22 июня экскаватор повредил трубопровод, находившийся в зоне ответственности компании «ЛЕМЭК».

Андрей Маркелов