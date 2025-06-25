В Волгоградской области сельская чиновница пойдет под суд за хищение около 7 млн

Алексеевский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже с банковского счета (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) в отношении бывшего замглавы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с января 2022 года по июнь 2023 года 39-летняя фигурантка, осуществляя функции бухгалтера у ИП, получила доступ к его мобильному приложению и похитила со счета свыше 4,2 млн руб. С июля 2024 года по февраль 2025 года женщина незаконно создавала дополнительный реестр на выплату зарплаты на свое имя. Тогда она работала замглавы администрации Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского района по бухгалтерскому учету, экономике и финансам. Так, она похитила более 2,6 млн руб., выделенных из бюджета.

Фигурантка в полном объеме признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Павел Фролов