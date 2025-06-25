В КЧР планируют получить свыше 200 млрд рублей внебюджетных инвестиций
Пять прорывных инвестиционных проектов в Карачаево-Черкесии привлекут более 200 млрд руб. внебюджетных инвестиций и создадут свыше 5 тыс. рабочих мест. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов во время выступления с ежегодным посланием перед региональным парламентом.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прорывные проекты включают развитие зеленой энергетики, интенсивного садоводства, туризма и промышленного производства. Реализовать их планируется до 2030 года.
Руководитель региона дал указание Минэкономразвития республики подготовить предложения по расширению региональной модели экономического развития за счет включения новых крупных инвестиционных проектов.