В КЧР планируют получить свыше 200 млрд рублей внебюджетных инвестиций

Пять прорывных инвестиционных проектов в Карачаево-Черкесии привлекут более 200 млрд руб. внебюджетных инвестиций и создадут свыше 5 тыс. рабочих мест. Об этом заявил глава республики Рашид Темрезов во время выступления с ежегодным посланием перед региональным парламентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прорывные проекты включают развитие зеленой энергетики, интенсивного садоводства, туризма и промышленного производства. Реализовать их планируется до 2030 года.

Руководитель региона дал указание Минэкономразвития республики подготовить предложения по расширению региональной модели экономического развития за счет включения новых крупных инвестиционных проектов.

Николай Аксенов