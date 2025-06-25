В России ввели новый порядок ввоза срезанных цветов из Армении

С 27 июня срезанные цветы и бутоны из Армении будут ввозиться в Россию только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Решение принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении неустановленного статуса. «Их производство и фитосанитарный статус в Республике государственными органами не регулируется и носит хаотичный характер»,— говорится в сообщении.

Из-за этого есть риск попадания на российский рынок несертифицированных цветов. Мера позволит сохранить фитосанитарное благополучие и обеспечить ввоз в страну истинно армянской цветочной продукции.

В 2025 году специалисты 20 раз предотвратили ввоз в Россию зараженных цветов. С начала года 14,6 млн цветов не были представлены для проведения фитосанитарного контроля в России. Решение о новом порядке было принято по итогам консультации Россельхознадзора, Евразийской экономической комиссии и компетентного ведомства Армении.