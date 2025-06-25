Дизайн единой школьной формы представили в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 25 июня представили коллекцию школьной формы, автором которой стала Евгения Комисарова. Она победила в областном конкурсе на лучший дизайн школьной формы и получила от регионального правительства премию 300 тыс. руб. По итогам конкурса были отшиты комплекты повседневной и праздничной школьной формы для школьников разных возрастов. В комплекты входят повседневная и парадная форма, выполненная в серо-голубой гамме и украшенная шевронами с символами Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, пока внедрять единую форму во всех школах региона не планируется. Целью конкурса было проверить, можно ли на региональном уровне самостоятельно разработать и пошить полный комплект формы. При этом дизайнер должен был уложиться в стоимость 15 тыс. руб. за один комплект.

«Нужно понимать, что это стоимость единичного комплекта. В случае, если будет принято решение о массовом производстве такой формы, ее стоимость может быть меньше. Но при этом она должна будет соответствовать всем требованиям, которые к такой форме применяются, и быть конкурентоспособной по сравнению с другими образцами, представленными на рынке»,— отметил господин Пучков.

Евгения Комиссарова рассказала, что всего было отшито 30 различных единиц школьной формы. В первых образцах использовались ткани иностранного производства. В случае, если будет приято решение о массовом производстве формы, ее будут шить из российских тканей, аналогичных импортным. «У нас есть такие ткани, но их не продают маленькими партиями, чтобы можно было из них отшить опытные образцы.

При серийном производстве такие ткани можно будет закупать крупными партиями»,— пояснила госпожа Комиссарова.

Сейчас региональные власти выбирают школу, где новая форма будет внедрена в пилотном режиме.

Андрей Репин