В Новороссийске до конца лета ограничат движение грузовиков в жару

В Новороссийске до 31 августа 2025 года ограничат движение тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха свыше +32 градусов. Запрет будет действовать в период с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе управления транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о приостановке движения грузовиков будет приниматься согласно официальным данным Гитрометеоцентра по Краснодарскому краю.

Под ограничение попадают не все грузовики — лишь тяжеловесные транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает допустимое значение.

«Контроль за движением тяжеловесных транспортных средств через пост весового контроля в с. Владимировка осуществляют органы федерального государственного надзора»,— отметили в управлении.