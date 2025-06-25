Глава Минюста: готовятся «действительно масштабные изменения» КоАП

Министр юстиции Константин Чуйченко рассказал «РИА Новости», как идет подготовка нового варианта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По его словам, сроки внесения документа пока неизвестны, так как работа предстоит «масштабная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я бы назвал эту работу огромной. Она требует изменения очень многих подходов, очень многих согласований, причем не только с органами, но и с различными отраслями права. Это очень сложная работа, и я бы не хотел говорить о конкретных сроках»,— сказал господин Чуйченко на полях заседания Совета министров юстиции государств--участников СНГ в Минске.

Он отметил, что для нового КоАП готовятся «действительно масштабные изменения». «Это очень непростая, очень сложная работа. И честно и откровенно могу сказать, что она еще не всеми поддержана»,— заключил министр.

Действующая версия КоАП была принята в конце 2001 года. В марте 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, поручил разработать концепцию нового КоАП. Координировать работу он поручил своему заместителю — Константину Чуйченко (тогда работал на посту руководителя аппарата правительства).

Полина Мотызлевская