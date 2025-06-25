Три удмуртских вуза вошли в число самых читающих университетов России

Три университета Удмуртии вошли в рейтинг самых читающих вузов страны по индексу читательской активности за 2024-2025 учебный год, опубликованному консорциумом сетевых электронных библиотек (СЭБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Ижевская государственная медицинская академия (ИГМА) заняла 16-е место с индексом 15,27, что является самым высоким показателем среди медицинских вузов. Удмуртский государственный университет (УдГУ) расположился на 55-м месте с индексом 5,99. Глазовский институт педагогики и искусства имени В. Г. Короленко (ГИПУ) с индексом 3,99 занял 103-е место из 274-х.