Аэропорт в Тамбове закрыли второй раз за день

Росавиация во второй раз за день приостановила работу аэропорта «Тамбов» «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Об этом сообщил представитель ведомства, не уточняя срок действия ограничений.

На время закрытия аэропорта запрещены как прием, так и выпуск воздушных судов. В случае необходимости может быть использован запасной аэродром.

Сегодня работа «Тамбова» приостанавливалась с 11:32 до 13:34. Накануне ограничения действовали с 8:29 до 22:45.

По данным Минобороны, с 11:00 до 13:00 над Россией сбили 25 БПЛА, в том числе один над Тамбовской областью и 22 над Воронежской. Еще один дрон ликвидировали над вторым регионом в 9:40, три — с 7:00 до 8:30. Ночью два беспилотника уничтожили над Курской областью.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова