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Коммерсантъ FM
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В многоэтажном доме в Махачкале упал лифт

В Махачкале прокуратура проверяет инцидент с падением лифта в многоэтажке

В Дагестане прокуратура выясняет обстоятельства падения лифта в многоэтажном жилом доме в Махачкале. По данным ряда Telegram-каналов, в результате ЧП могли пострадать люди.

Инцидент произошел сегодня в подъезде одной из многоэтажек на Гапцахской улице. По данным Shot, лифт упал с высоты 12-го этажа. Канал публикует видео очевидца: на кадрах показана пустая кабина. Автор ролика утверждает, что в момент происшествия в лифте находились люди, однако на запись они не попали.

Shot сообщает, что в лифте были мужчина и женщина с детьми. Подтверждения этой информации пока не поступало.

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