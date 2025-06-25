В многоэтажном доме в Махачкале упал лифт

В Дагестане прокуратура выясняет обстоятельства падения лифта в многоэтажном жилом доме в Махачкале. По данным ряда Telegram-каналов, в результате ЧП могли пострадать люди.

Инцидент произошел сегодня в подъезде одной из многоэтажек на Гапцахской улице. По данным Shot, лифт упал с высоты 12-го этажа. Канал публикует видео очевидца: на кадрах показана пустая кабина. Автор ролика утверждает, что в момент происшествия в лифте находились люди, однако на запись они не попали.

Shot сообщает, что в лифте были мужчина и женщина с детьми. Подтверждения этой информации пока не поступало.