Медведев опроверг слухи об уходе Глушенкова из «Зенита» из-за конфликта с Семаком

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что хавбек сине-бело-голубых Максим Глушенков покидает команду из-за конфликта с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает «РИА Новости Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По мнению спортивного функционера, эту информацию распространяют провокаторы и враги петербургского клуба. По словам господина Медведева, после подобного мотивация играть у Глушенкова только усиливается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-лидер «Спартака» и бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой не отказался от предложения теоретически возглавить «Зенит».

Андрей Маркелов