От бизнеса ждут большей отдачи
Сибирские регионы меняют условия масштабных инвестпроектов
Около половины регионов Сибирского федерального округа меняют условия заключения масштабных инвестиционных проектов (МИП), позволяющих компаниям получать земельные участки для их реализации без торгов. В большинстве случаев они усложняют условия для инвесторов, что объясняется необходимостью решать социальные вопросы. Но есть и исключения: в Алтайском крае снижена финансовая планка входа в МИП для предпринимателей, строящих или модернизирующих животноводческие комплексы.
В Алтайском крае снизили требование к объему инвестиций в модернизацию животноводческих комплексов для инвесторов, подписавших соглашение о МИПе
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Сразу несколько сибирских регионов вносят изменения в законодательство субъектов федерации, регламентирующие правила заключения МИПов. Такие проекты позволяют бизнес-структурам получать земельные участки без торгов при выполнении ряда условий.
Томская законодательная дума на своей сессии 25 июня приняла в первом чтении изменения в региональный закон о земельных отношениях. Согласно поправкам, теперь в собственность муниципалитета должно передаваться 6,5% площади в многоквартирном доме, построенном на условиях МИПа. Действующая норма предполагает передачу 3%. «Принятие законопроекта позволит применять предлагаемый механизм в качестве дополнительного способа сокращения аварийного жилищного фонда»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Более масштабные изменения в профильный закон Республики Алтай были внесены днем ранее на сессии госсобрания — эл курултая. Так, при реализации проекта в сфере жилищного строительства инвестор передаст республике 8–20% жилых помещений. Предполагается, что они будут выделяться детям-сиротам, врачам, педагогическим и социальным работникам, специалистам лесного хозяйства, работникам сферы культуры и спорта, а также для расселения аварийного фонда. При реализации же МИПа в сфере туризма инвестор будет перечислять в консолидированный бюджет Горного Алтая не менее 8% от общего объема вложений.
«Примеров, когда инвесторы помогают селу, району, городу и республике, становится больше. Но законодательно закрепленных требований не было… Мы устранили эту несправедливость. Уточнили в нашем 37-м законе критерии и направления реализации масштабного инвестпроекта и исключили из закона земли лесфонда»,— пояснил изменение законодательства глава региона Андрей Турчак.
В Новосибирской области в начале июня законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект, повышающий минимальный объем инвестиций для придания проекту статуса МИПа (если проекты не касаются строительства социальных объектов и расселения ветхого жилья). Для Новосибирска рост запланирован в два с половиной раза — с 600 млн до 1,5 млрд руб., для Новосибирского района втрое — с 500 млн до 1,5 млрд руб. Для других городов региона предусмотрен двукратный рост — с 250 млн до 500 млн руб. «Необходимо повышение эффективности использования земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, и именно отдавать приоритет проектам, которые оказывают максимальное социально-экономическое влияние на развитие нашего региона»,— рассказал о цели законопроекта министр экономического развития Лев Решетников.
25 июня на заседании комитета заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко сообщила о том, что никаких поправок к законопроекту перед вторым чтением не поступило. При этом комитет готов вернуться к рассмотрению закона осенью этого года для того, в частности, чтобы актуализировать положения об ответственности инвесторов.
Впрочем, не во всех регионах корректировка условий МИПов ведет к усложнению или удорожанию проектов для бизнеса. 25 июня законодательное собрание Алтайского края приняло закон, который предусматривает предоставление земли без конкурса для строительства или реконструкции животноводческих комплексов с поголовьем не менее 400 животных. Поправки, которые были приняты перед вторым чтением, снизили финансовый порог входа в проект реконструкции таких объектов с 75 млн до 50 млн руб.
По словам министра сельского хозяйства края Сергея Межина, это позволит увеличить производство молока, число рабочих мест и объем поступлений налогов в отрасли. «Новосибирск (компания, зарегистрированная в этом городе.— «Ъ») арендовал землю порядка 8 тыс. га. Подошла к концу аренда. Сегодня мы закон подписываем, он вступает в силу, “Брюкке”, “Степное” получают эту землю, а иначе она пошла бы на аукцион»,— назвал компании, которые, возможно, в числе первых воспользуются законом, председатель комитета заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.