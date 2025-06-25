От бизнеса ждут большей отдачи

Около половины регионов Сибирского федерального округа меняют условия заключения масштабных инвестиционных проектов (МИП), позволяющих компаниям получать земельные участки для их реализации без торгов. В большинстве случаев они усложняют условия для инвесторов, что объясняется необходимостью решать социальные вопросы. Но есть и исключения: в Алтайском крае снижена финансовая планка входа в МИП для предпринимателей, строящих или модернизирующих животноводческие комплексы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Алтайском крае снизили требование к объему инвестиций в модернизацию животноводческих комплексов для инвесторов, подписавших соглашение о МИПе

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Алтайском крае снизили требование к объему инвестиций в модернизацию животноводческих комплексов для инвесторов, подписавших соглашение о МИПе

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сразу несколько сибирских регионов вносят изменения в законодательство субъектов федерации, регламентирующие правила заключения МИПов. Такие проекты позволяют бизнес-структурам получать земельные участки без торгов при выполнении ряда условий.

Томская законодательная дума на своей сессии 25 июня приняла в первом чтении изменения в региональный закон о земельных отношениях. Согласно поправкам, теперь в собственность муниципалитета должно передаваться 6,5% площади в многоквартирном доме, построенном на условиях МИПа. Действующая норма предполагает передачу 3%. «Принятие законопроекта позволит применять предлагаемый механизм в качестве дополнительного способа сокращения аварийного жилищного фонда»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Более масштабные изменения в профильный закон Республики Алтай были внесены днем ранее на сессии госсобрания — эл курултая. Так, при реализации проекта в сфере жилищного строительства инвестор передаст республике 8–20% жилых помещений. Предполагается, что они будут выделяться детям-сиротам, врачам, педагогическим и социальным работникам, специалистам лесного хозяйства, работникам сферы культуры и спорта, а также для расселения аварийного фонда. При реализации же МИПа в сфере туризма инвестор будет перечислять в консолидированный бюджет Горного Алтая не менее 8% от общего объема вложений.

«Примеров, когда инвесторы помогают селу, району, городу и республике, становится больше. Но законодательно закрепленных требований не было… Мы устранили эту несправедливость. Уточнили в нашем 37-м законе критерии и направления реализации масштабного инвестпроекта и исключили из закона земли лесфонда»,— пояснил изменение законодательства глава региона Андрей Турчак.

В Новосибирской области в начале июня законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект, повышающий минимальный объем инвестиций для придания проекту статуса МИПа (если проекты не касаются строительства социальных объектов и расселения ветхого жилья). Для Новосибирска рост запланирован в два с половиной раза — с 600 млн до 1,5 млрд руб., для Новосибирского района втрое — с 500 млн до 1,5 млрд руб. Для других городов региона предусмотрен двукратный рост — с 250 млн до 500 млн руб. «Необходимо повышение эффективности использования земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, и именно отдавать приоритет проектам, которые оказывают максимальное социально-экономическое влияние на развитие нашего региона»,— рассказал о цели законопроекта министр экономического развития Лев Решетников.

25 июня на заседании комитета заксобрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко сообщила о том, что никаких поправок к законопроекту перед вторым чтением не поступило. При этом комитет готов вернуться к рассмотрению закона осенью этого года для того, в частности, чтобы актуализировать положения об ответственности инвесторов.

Впрочем, не во всех регионах корректировка условий МИПов ведет к усложнению или удорожанию проектов для бизнеса. 25 июня законодательное собрание Алтайского края приняло закон, который предусматривает предоставление земли без конкурса для строительства или реконструкции животноводческих комплексов с поголовьем не менее 400 животных. Поправки, которые были приняты перед вторым чтением, снизили финансовый порог входа в проект реконструкции таких объектов с 75 млн до 50 млн руб.

По словам министра сельского хозяйства края Сергея Межина, это позволит увеличить производство молока, число рабочих мест и объем поступлений налогов в отрасли. «Новосибирск (компания, зарегистрированная в этом городе.— «Ъ») арендовал землю порядка 8 тыс. га. Подошла к концу аренда. Сегодня мы закон подписываем, он вступает в силу, “Брюкке”, “Степное” получают эту землю, а иначе она пошла бы на аукцион»,— назвал компании, которые, возможно, в числе первых воспользуются законом, председатель комитета заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Валерий Лавский