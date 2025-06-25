В Бирске возобновили подачу холодной воды

В Бирске, где сегодня был введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за аварии на канализации, восстановили водоснабжение. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в районной администрации и АО «Башкоммунводоканал».

Как сообщала местная газета «Победа», из-за аварии в Бирске под отключение воды попали 29 улиц и переулков частного сектора, а также по меньшей мере 60 многоквартирных домов на улицах Мира, 8 марта, Коммунистической и Чернышевского. Кроме того, холодной воды не было в четырех детских садах, речевой школе и школе №8.

Венера Хисамова