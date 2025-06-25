Конкурс на ремонт школы под Новороссийском остановлен по жалобе в ФАС

Прием заявок на конкурс по разработке проектно-сметной документации (ПСД) для ремонта школы в селе Глебовское под Новороссийском приостановлен. В федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой обратилось ООО «Активпроект». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fas.gov.ru Фото: fas.gov.ru

Начальная цена контракта 32,6 млн руб., заявки принимались до 27 июня 2025 года. Заказчиком работ выступило МКУ «Управление строительства». Согласно условиям контракта работы должны были быть завершены до 4 декабря 2026 года включительно.

2 июня 2025 года власти Новороссийска объявили открытый конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, разработку информационной модели (BIM-модели) по реконструкции МБОУ СОШ № 31 имени Г. В. Ластовицкого в селе Глебовское. Техническое задание на ПСД предусматривало увеличение вместимости образовательного учреждения и выделение блока начального образования на 470 мест.

Согласно жалобе ООО «Активпроект», при формировании конкурсной документации заказчиком незаконно и необоснованно не опубликован градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). «Без предоставления заказчиком градостроительного плана земельного участка невозможно определить перечень необходимых мероприятий, проводимых в рамках объекта настоящей закупки», – отмечается в жалобе.

Отсутствие ГПЗУ в положениях закупочной Документации, по мнению участника закупки, препятствует формированию предложения, а также определению возможности выполнения работ в установленные документацией сроки.