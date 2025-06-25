В Ярославле и Рыбинске назначены довыборы

В двух городах Ярославской области назначены дополнительные выборы депутатов. В областном избиркоме сообщили, что выборы состоятся 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

В Ярославле будут выбирать депутата муниципалитета восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (часть Дзержинского района). Ранее депутатские полномочия сложил Михаил Кузнецов в связи с назначением на пост заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству.

В Рыбинске выборы пройдут в одномандатном избирательном округе №8. Довыборы будут проводиться в связи с прекращением полномочий Виктора Тамарова, которого обвиняли в получении взяток. По последней информации СМИ, Тамаров ушел на СВО.

Алла Чижова