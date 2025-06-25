«Элитный сегмент всегда отличался своей малоэтажностью»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких районах, кроме квартала «Москва-Сити», можно приобрести элитную недвижимость в новостройке от 30 этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В премиальных новостройках Москвы высотой от 100 м или от 30 этажей снизился объем предложения. В экспозиции насчитывается не более 500 лотов, это квартиры и апартаменты. По данным специалистов компаний «АЕОН Девелопмент» и NF Group, снижение данного показателя за год составило 12% за счет постепенной реализации представленных проектов. Однако стоимость квадратного метра за аналогичный период, наоборот, возросла на 12%, достигнув отметки в 900 тыс. руб.

Элитный сегмент в целом всегда отличался своей малоэтажностью и камерностью, в первую очередь это является следствием ограничений по высотности в центральных локациях, отмечают брокеры. Так, объекты класса «делюкс» располагаются в исторических районах столицы и, вписываясь в сложившийся архитектурный облик, как правило, не превышают отметки в десять этажей. Премиальные комплексы, которые могут находиться в более удаленных локациях, характеризуются большей этажностью, однако не относятся к категории «высотных» — максимальный уровень в большинстве объектов не превышает отметки 27 этажей. Исключением всегда являлся деловой квартал «Москва-Сити» как уникальный кластер с небоскребами.

Сейчас на первичном рынке реализуется только четыре высотных премиальных проекта. Три из них расположены в квартале «Москва-Сити». Единственным комплексом такого формата вне делового центра, где сейчас можно приобрести жилье, является проект в районе Дорогомилово. Также стоит отметь, что первая премиальная высотка в сегменте за пределами кластера «Сити» появилась в этой же локации, но тот комплекс уже реализован. Помимо этих двух проектов пока что подобных примеров на рынке не представлено.

Светлана Бардина