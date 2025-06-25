Российский футбольный союз восстановил доходы после введения санкций. В 2024 году РФС заработал 1,8 млрд руб. Данные приводятся в финансовом отчете организации. Этот показатель стал рекордным с момента появлений ограничений в 2022 году. За счет чего РФС зарабатывает, если российские клубы и сборная не участвуют в международных турнирах? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российский футбол за последние несколько лет испытал немало финансовых ударов. С начала пандемия, потом санкции и, казалось, с каждым годом должно быть сложнее и сложнее, ведь у клубов нет еврокубков, а у сборной — чемпионатов мира и Европы.Но РФС после долгих раздумий не стал переходить в азиатскую конфедерацию и не прогадал, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Доходы FIFA и UEFA растут, а значит, идут отчисления федерации. Нас никто из федерации не исключал, хотя мы пока временно отлучены от международных соревнований, но деньги надо перечислять исправно».

Кроме того Юрий Белоус уверен, что не стоит забывать о доходах от телевизионных контрактов и продажи билетов: «Телевидение платит в разы больше чем раньше. Я не беру билетную программу, она не такая уж и великая, но тем не менее это тоже источник дохода».

Еще один серьезный источник дохода РФС — спонсорские отчисления. И отдельная статья в этом списке — букмекеры. Причем новые правила букмекерских выплат в спортивные федерации российского футбола не коснулись, так как внутренние чемпионаты по-прежнему получают финансирование, минуя любые фонды. Об этом не раз говорил министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев: «Наши чемпионаты не трогаем. Если они зрелищные, если они стараются, на них больше ставок, получите сразу деньги транзитом от букмекеров».

Добавим к этому инфляцию как в рублях, так и в валюте и станет понятно, что доходы РФС неизбежно будут расти год от года. Хотя бюджет организации, который сейчас составляет 11 млрд руб. в год, меняться не должен. Об этом говорил глава РФС Александр Дюков: «Мы планируем сохранить расходы Российского футбольного союза как в 2025, так и в 2026 году на уровне 2024 года. Все члена исполкома отметили высокую финансовую стабильность и устойчивость РФС как организации».

Эта финансовая стабильность позволяет РФС реализовывать даже столь серьезные проекты как тренировочная база в Сочи стоимостью 2,5 млрд руб. Кстати деньги на этот проект должна выделить Международная федерация футбола. В рамках развития вида спорта в нашей стране.

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Владимир Осипов