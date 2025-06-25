«Рестлер Оуэн Харт случайно отстегнул крепление страховки»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как роковые ошибки привели к гибели футболиста Питера Биаксангзуалу, скайдайвера Ивана Макгуайера и жокея Фрэнка Хейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ropuia Ralte / AP Фото: Ropuia Ralte / AP

Смерть — это всегда трагедия, но некоторые спортсмены умудрились уйти из жизни настолько ярко и нелепо, что вошли в историю. Начну с футбола. Игрок индийской команды «Вифлеем Венгтланг» Питер Биаксангзуала так радовался забитому мячу, что решил сделать несколько сальто. Второе приземление стало для него роковым — он получил двойной перелом позвоночника и умер в больнице через несколько дней. Кстати, его команда тот матч проиграла.

Гораздо эффектнее ушел из жизни рестлер Оуэн Харт. Во время очередного шоу в 1999-м он решил спуститься на ринг из-под крыши арены на прочном тросе, но запутался в плаще супергероя и случайно отстегнул крепление страховки. Атлет рухнул с высоты 24 м. Причем ведущий пытался успокоить публику рассказом, что это, мол, часть шоу. Но рестлер скончался на руках врачей через несколько минут. Не менее удивительна смерть скайдайвера Ивана Макгуайера, которая сделала его знаменитым на весь мир. В 1988-м спортсмен готовился снять на камеру одного из своих учеников во время прыжка с 3 тыс. м. Он так сосредоточился на этой съемке, что камеру взял, а парашют — нет. В интернете есть видео этого падения, но оно, конечно, не для слабонервных.

Но единственным атлетом в мире, который выиграл соревнования мертвым, стал американец Фрэнк Хейс — жокей, который в 1923 году скончался прямо во время скачек от сердечного приступа, так как перед соревнованиями он сгонял вес. Но, несмотря на смерть жокея, лошадь по кличке Сладкий поцелуй все равно пришла к финишу первой. После долгих разбирательств судьи решили, что Хейс правил не нарушал, и присудили ему победу.