Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 25 и 26 июня
Ливни, грозы и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются местами в Нижегородской области 25 и 26 июня, сообщили в «Нижновэнерго» по данным Гидрометцентра. Энергетики готовятся работать в условиях непогоды.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Устранять последствия при необходимости будут 275 бригад. Подавать энергию в случае аварии готовы 234 резервных источника суммарной мощностью порядка 7,6 МВт.
Специалисты призвали нижегородцев быть внимательными и осторожными, не приближаться к оборванным проводам и сообщать о них в энергокомпанию или МЧС.
В Нижнем Новгороде, по прогнозу синоптиков, на этой неделе будет пасмурно. Дожди ожидаются 25, 26 и 27 июня. Максимальная температура воздуха днем будет достигать +21°С.