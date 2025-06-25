Бюджет Тамбовской области в 2024 году исполнен с профицитом

Доходы казны Тамбовской области в прошлом году составили 75,4 млрд руб., расходы — 73,4 млрд руб. Бюджет исполнили с профицитом 2 млрд руб. Отчет был размещен на сайте областной думы и прошел общественные обсуждения.

Основной объем расходов бюджета в 2024 году традиционно пришелся на социальную сферу — 63,3% от общего объема. Существенная часть расходов — 16,2 млрд руб. — была направлена на реализацию программы обязательного медицинского страхования, что составляет 97,1% от утвержденной стоимости программы. При этом бюджет фонда ОМС исполнен с дефицитом в 56 млн руб. Парламентарии четыре раза вносили изменения в главный финансовый документ региона.

В начале июня депутаты рассмотрели очередные корректировки бюджета уже на 2025 год. Согласно поправкам, доходы составляют 76,4 млрд руб. (+1 млрд руб. к прошлому году), расходы — 78,2 млрд руб. (+4,8 млрд руб.), дефицит — 1,9 млрд руб. (против профицита в 2 млрд руб.).

Также регпарламент одобрил законопроект, инициированный врио главы региона Евгением Первышовым. Он предусматривает перевод земель сельскохозяйственного назначения в иные категории только после рассмотрения вопроса на заседании областной думы. Документ направлен на усиление контроля за обращением земельных участков и вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Анна Швечикова